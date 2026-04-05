ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು

ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.

Apr 05 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Instagram
ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಸಾಕು

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, 1 ಕಪ್ ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ (ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ನಾರು), 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ನೆನಸಿಡಿ

ಮೊದಲು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದ ಸಮೀಪದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿರಿ

ಈಗ ಬಾಟಲಿಯು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ.

ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿ

ಈಗ ಒಂದು ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡಿ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ

ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ವಾರ ಕಳೆದ್ರೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ

ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ರಾಮಬಾಣ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು!

ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಂಟಂಟಾದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ

ಪಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ