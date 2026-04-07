ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು, ಆ ಡಬ್ಬದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅಡುಗೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
