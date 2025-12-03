Soft Idli Recipe: ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ, ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಿರುವ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೆನಪಿಡಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪರ್‌ಫೆಕ್ಟ್‌ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಫುಡ್ ಇಡ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಖಾದ್ಯವಿದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ್‌ಫೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಬೆಯಾಡುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

1. 2 ಬೌಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ (ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು)
2. 1/2 ಬೌಲ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ.
3. 1/4 ಬೌಲ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ.
4. 1/2 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು.

Related Articles

Related image1
Kitchen Hack: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
Related image2
ಚಪಾತಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

1. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ

4 ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಬೌಲ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1/2 ಬೌಲ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು 1/2 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ನೆನೆಸುವುದು
ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು 4–5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.

4. ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು.

5. ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ
ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು (½ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ) ಸೇರಿಸಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.

6. ಹುದುಗುವಿಕೆ ಟಿಪ್ಸ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಪು ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲೇರಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

7. ಹಿಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು 3–4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
1. ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ.
2. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಅಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.
3. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
4. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ 10–12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
5. ಚಾಕು ಅಥವಾ ಟೂತ್‌ಪಿಕ್‌ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
6. 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಈಗ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.