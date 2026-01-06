- Home
How to cook mutton soft: ಚಿಕನ್ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಟನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಟನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುವುದಲ್ಲದೆ, ರುಚಿಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ
ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಟನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಟನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುವುದಲ್ಲದೆ, ರುಚಿಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಇರಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತುಂಡುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್
ಈಗ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಾಂಸವು ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಮೊಸರು
ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕಾರದಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾಂಸ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಸಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮಟನ್ಗೆ ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಉಪ್ಪು
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
