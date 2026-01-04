- Home
Cleaning chicken meat tips: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?.
ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೋಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಜ್ವಲ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತೆ
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಮೇಲ್ಮೈ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಭೇದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ
ಕೋಳಿಯ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂಬೆ-ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಯಿಸಲು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ತಾಜಾ ವಾಸನೆ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಜಾ ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತುತ್ತು ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ
ನಿಂಬೆ-ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರೇವಿ, ಕರಿ ಅಥವಾ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ನ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತದೆ.
ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಹಿಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ಕೋಳಿಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಮಲವಾದ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಂಸವು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಹಿಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗ
ಈಗ ನಿಂಬೆ-ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು 2-3 ಬಾರಿ ಪ್ಲೇನ್ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
