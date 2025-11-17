ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ಲಿಸ್ಟೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆಹಾರ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡ್ತೀರಾ?
ಹಸಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ 9-12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 6-8 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇತರ ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬಾರದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಇತರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾದ ಮಾಂಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೋಳಿ ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.