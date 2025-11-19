ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಅದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೆಲಸ, ಓದು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ತಡವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಎದೆ ಉರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು, ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಕೋಪದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಎರಡು-ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ಹಗುರವಾದ ಊಟ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.