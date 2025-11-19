ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 25-30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಓಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ, ರುಚಿಕರವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಉಪಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದಿನದ ಊಟ-ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ 25-30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಸಿವು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು (ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ).
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಜೆರೆಮಿ ಲಂಡನ್ (25+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ) ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 4 ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 25-30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ:
1. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಗ್ + ಆವಕಾಡೊ ಬೌಲ್:
4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು)
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ತರಕಾರಿಗಳು (ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಪಾಲಕ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ)
ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಆವಕಾಡೊ
- ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್: 28-30 ಗ್ರಾಂ | 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ!
2. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳು (ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್)40-50 ಗ್ರಾಂ ಓಟ್ಸ್ + 4-5 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ + ಅರ್ಧ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + 1 ಸ್ಕೂಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ + ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು - ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊ ಪುಡಿ
- ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್: ~25-30 ಗ್ರಾಂ | ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟವಾದವರಿಗೆ ಸೂಪರ್!
3. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪ್ಯೂರಿ ಓಟ್ಸ್ (ಚಳಿಗಾಲದ ಫೇವರಿಟ್) 40--50 ಗ್ರಾಂ ಓಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿ
2-3 ಚಮಚ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪ್ಯೂರಿ + ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ + 1 ಸ್ಕೂಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ
- ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್: ~25-28 ಗ್ರಾಂ | ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ, ರುಚಿಕರ & ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು
4. ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಮೂಥಿ (ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ)200-250 ಮಿ.ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್
ಅರ್ಧ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಫ್ರೋಜನ್ ಚೆರ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆರ್ರಿ
ಕೈಭರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್ (ಪಾಲಕ್/ಕೇಲ್)
1 ಸ್ಕೂಪ್ (25-30 ಗ್ರಾಂ) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ
→ 1 ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ!
→ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್: ~28-32 ಗ್ರಾಂ
ಡಾ. ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಮಾತು:
'ಬೆಳಗ್ಗೆ 25-30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಿಡೀ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ!