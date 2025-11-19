- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರೆಡಿಯಾಗಿ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್'.. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!
ರೆಡಿಯಾಗಿ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್'.. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!
ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಾನಕ ಕರೋನಾ ಆರ್ಭಟ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೋನಾ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕರೋನಾ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟಿಸಿದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಗೆ
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟನೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್. ಜೀವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಪಮಾ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ವರ್ಷ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಪರದಾ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ, ಜೆಎಸ್ಕೆ, ದಿ ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್, ಬೈಸನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಪಮಾ ಅವರ 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಳನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಾ ವಾತಿಯಾರೇ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅದೇ ದಿನ ಕಾರ್ತಿ ನಟನೆಯ 'ವಾ ವಾತಿಯಾರೇ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಪಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅನುಪಮಾಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಅ..ಆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅನುಪಮಾ 'ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ', 'ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 'ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ' ಚಿತ್ರವೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.