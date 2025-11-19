- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಜೊತೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್!
ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಜೊತೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್!
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ನಿಂದ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ. ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ?
ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾ, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಜೋಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲುಗು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾ, ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು, ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ.
ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವರ ನಂತರ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು ಸುಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳ ಕೆರಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಬಂದರೆ ಹಳೆಯ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವರ ಹವಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್
ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪ್ರೇಮಾಂಟೆ' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಾ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 84 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು?' ಎಂದು ಸುಮಾ ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಸುಮಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ತುಂಬಾ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ 101 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವನಿಗೆ 99 ವರ್ಷ, ಈಗಲೂ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೌಂಟರ್
'ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ.. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತು ಸುಮಾ ಅಕ್ಕ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ.. ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಅದು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ?' ಎಂದು ಸುಮಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಸುಮಾ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೌಂಟರ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಿರೂಪಣಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.