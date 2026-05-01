Green Chutney Recipe: ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
Simple green chutney recipe: ಕಬಾಬ್ ಅಥವಾ ವಡಾಪಾವ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಬಹುದು. ಹೌದು, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ (Green Chutney) ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ
13
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಶುಂಠಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ)
ನಿಂಬೆ ರಸ
ಉಪ್ಪು
ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್
23
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತೊಳೆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕ ಶುಂಠಿ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ), ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
33
ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ, ಪಕೋಡ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
