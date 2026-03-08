ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಬರ್ಗರ್, ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕುವ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ.
ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಪುದಿನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿ, ಕಲ್ಲು ಹೂವಿನ ಪುಡಿ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಲವಂಗ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು
ಕಲ್ಲು ಹೂವಿನ ಪುಡಿ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಲವಂಗ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಬೇಕು.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು; ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಟೊಮ್ಯೊಟೋ ಆಗುತ್ತೆ
Cooked Rice: ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸಬಹುದು?
ಟೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು
ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಒಂದು ತುಂಡು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು