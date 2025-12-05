ದೀಪಿಕಾ ಎಷ್ಟೇ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬರುವ ಉತ್ತರ 'ರಸಂ-ಅನ್ನ'. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ'ಗೇ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ತಮಗಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 'ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನ' ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ!
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್. ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು 'ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2018ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, ತಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದಿನದ (World Idli Day) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಚ್ 30 ಇಡ್ಲಿ ದಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯಿದೆ! ಇಡ್ಲಿ ದಿನದಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, ಅಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು 'ದೋಸೆ' ತಿಂದರಂತೆ! "ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಂದು ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಬದಲು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೇ' ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಆರಂಭ: ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಯಸುವುದು ಅಪ್ಪಟ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವರ ಫೇವರಿಟ್.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ: ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದುವುದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ.
ಸಂಜೆಯ ಮಜಾ: ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸಾಜ್, ಇಲ್ಲವೇ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವಿದ್ದಂತೆ.
ರಸಂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ:
ದೀಪಿಕಾ ಎಷ್ಟೇ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬರುವ ಉತ್ತರ 'ರಸಂ-ಅನ್ನ'. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಸಂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಘಮಘಮಿಸುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇದ್ದರೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಡವಂತೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ:
ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, 'ಕಲ್ಕಿ' ಮತ್ತು 'ಫೈಟರ್' ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಿಂಗ್' (King) ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಕಂಡರೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದೆ!