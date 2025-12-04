Fridge Expiry Date: ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಇರುವಂತೆಯೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಎನ್ನದೆ ಈಗಂತೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಸುವ ಉಪಕರಣವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ವಿಭಿನ್ನ
ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕಂಪನಿ ( Ref. ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುವನ್ನ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಫ್ರೀಜರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗುನುಗುವ ಅಥವಾ ಗರಗರ ಶಬ್ದದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾದ್ದೇ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
*ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಲೈಫ್ಟೈಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
*ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ.
*ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
*ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ.
ಈ ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.