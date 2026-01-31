Chicken 65: ಚಿಕನ್ 65 ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೇನಾ?, ಈ ದೇಸಿ ಖಾದ್ಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಹಾನಿ
Chicken 65 meaning: ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಜನನದ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. 1965 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಗರಿಗರಿಯಾದ' ಖಾದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ!
ಈ 'ಗರಿಗರಿಯಾದ' ಖಾದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ
ಚಿಕನ್ 65 ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಒಂದು ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಈ '65' ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಇದು 65 ತುಂಡುಗಳ ಖಾದ್ಯವೋ ಅಥವಾ 65 ಬಗೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನೋ?. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಜನನದ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. 1965 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಗರಿಗರಿಯಾದ' ಖಾದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ!
ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು
ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಇರುವ ಚಿಕನ್ 65 ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾದ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು?. ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಿತು?. ಈ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಸಿ ಖಾದ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ
ಚಿಕನ್ 65 ಎಂದರೆ 65 ಬಗೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ 65 ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಕೋಳಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು 1965 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇದಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ರುಚಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ
ಚಿಕನ್ 65 ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುವುದು ಅದರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಿಂಗ್. ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮೊಸರು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕಾರ್ನ್ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಡು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಚಿಕನ್ 65 ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಿರಿಯಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಆನಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
