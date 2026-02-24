ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ, ಜಿಗುಟು ಅಡುಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇವೇ ನೋಡಿ
Fish Cleaning Hacks: ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ವಾಸನೆ. ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಮೀನಿನ ಜಿಗುಟು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಹಾಳು
ಮೀನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೀನಿನಿಂದ ಬರುವ ಆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ. ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಈ ವಾಸನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಮೇಲಾಗಿ ಅದು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಗುಟು ದ್ರವ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಗುಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ಮೀನನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ವೀರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಗುಟುತನವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ಮೀನನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಡುಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
