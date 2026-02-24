Weight Loss: ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಈ 6 ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ!
ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಎಡಮಾಮೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇಟ್ಟು, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
Greek Yogurt
ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Asianet News
Boiled Eggs
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೂಲ. ಇವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
Image Credit : Asianet News
Protein Shake
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಗಳು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯುಸಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ತ್ವರಿತ ಆಯ್ಕೆ ಇದು.
Image Credit : Freepik
Nuts
ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ನಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
Image Credit : Socialmedia
Roasted Chickpeas
ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಕುರುಕಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಫೈಬರ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಊಟದ ನಡುವೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : facebook
Paneer
ಪನೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
