ಪಕೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದಂತೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
Crispy Pakora Secret: ನೀವು ಪಕೋಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.. ಅವು 100% ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೋಸು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿ.. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಯ ಪಕೋಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು
ಸಂಜೆ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಗರಂ ಗರಂ ಪಕೋಡ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?, ಆದರೆ ಪಕೋಡ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಪಕೋಡ 100% ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಬರಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಪಕೋಡ ಅಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. 2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ ಸಾಕು. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಗರಿತನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ
ಪಕೋಡ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್), ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು, ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿದ ಓಂ ಕಾಳು (ಅಜ್ವೈನ್) ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿರಲಿ. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕೋಡ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಬಿಡಿ.
4. ತರಕಾರಿಗಳ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
5. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಟ್ರಿಕ್
ಪಕೋಡ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
