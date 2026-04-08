ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಒಣ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಚಪಾತಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿ 2-3 ದಿನದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ
Soft Roti Hacks: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವಿರಲಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚಪಾತಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗುಣ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಖಡಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೀವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅನಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹದವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮೆತ್ತಗೂ ಇರಬಾರದು.
ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಮಣೆ ಅಥವಾ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಣೆಗೆ ಸವರಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ನಿಂದ ಚಪಾತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಖಡಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆಯೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.