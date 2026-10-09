Watermelon Idli Recipe: ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಕ್ಕಳು ವಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Watermelon Idli: ಮಕ್ಕಳು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿನಾ ಮಾಡೋ ಇಡ್ಲಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಳಸಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿ ಅಂದಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸ್ತಾರಾ? ದಿನಾ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಮನೇಲಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ತರಾನೇ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ನೋಡೋಕೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಬೀಜದ ತರಾ ಉದುರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಚ್ಚಸಲು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ತರಾನೇ ಕಾಣೋ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಕೆಂಪು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉದುರಿಸಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜದ ತರಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್ - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ - ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸವರಲು
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನ ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆಯ ತರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೂರನೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣನೂ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಹಾಗೇ ಇಡಿ. ಇದು ಹಸಿರು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
- ಈಗ ಅಸಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು. ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯ ಗುಳಿಗಳಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮೊದಲು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯ ಗುಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉದುರಿಸಿ
- ಹಸಿರು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ.
- ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತುಂಡಿನ ತರಾ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಉದುರಿಸಿ. ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಗಳ ತರಾ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋಕೆ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗೋಕೆ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಟು ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಶೇಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ತರಾ ಇಡ್ಲಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡೋಕೆ ಚಂದ, ತಿನ್ನೋಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಇಡ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ.
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