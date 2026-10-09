ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹ, ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯವಾದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರಾಯಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ರಾಯಲ್ ಆಭರಣಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಉಡುಗೆ, ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜೆಂಟಾ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿತ್ತು.
ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಭುಜದವರೆಗೂ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ‘ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ’ (Amrapali Bharatam) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಗೂ ಮೊದಲು ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಲೆಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಈ ವಿಶೇಷ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಭರಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಇದೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್!
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಹುವರ್ಣದ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.
‘ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ’ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ!
ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ವಿಂಟೇಜ್ ಆಭರಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ!
‘ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ’ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 14 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಈ ಭವ್ಯ ಆಭರಣ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೂಗುತಿ, ಝುಮರ್ನಿಂದ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಗಮ!
ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೂಗುತಿ, ಝುಮರ್, ಪಾಸಾ, ಭಾರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಬಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಯಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಭರಣ ಶೈಲಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಪರಂಪರೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಕುಂದನ್, ಪೋಲ್ಕಿ, ಮುತ್ತುಗಳ ಭವ್ಯ ಸಂಗಮ!
‘ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ’ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್, ಪೋಲ್ಕಿ, ಹಲವು ಸಾಲುಗಳ ಮುತ್ತುಗಳು, ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಭರಣವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ‘ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಭಾರತಂ’ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಪರಂಪರೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.