ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕೆಡದಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡ್ಬೋದು?, ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಸೇಫ್!
Chapati Dough Storage: ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ..
ಬೆಳಗಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತೂ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸುವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುದಿನ ಚಪಾತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತುರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಮರುದಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಬೋದಾ?
ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡೋದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?.
12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಿ
ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೆನೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ
ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ತೇವವಾಗಿರಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಮೊದಲು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
