ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ?
ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋ ಮೊದಲು ಈ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ! ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಮೃತವೋ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತೋ?
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎದುರಿಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೆ 'ಮಧುಮೇಹ' ಅಥವಾ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಂಬ ಮೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ನೂರಾರು ಅನುಮಾನ! "ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ?" ಎನ್ನುವ ಭಯ ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಮೊಸರು'. ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಬೇಡವಾ? ತಿಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈಗ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮೊಸರು: ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೀರೋ'!
ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು! ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ಸ್' ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಜಾದೂವಿನಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಆಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಜ್ಞರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 'ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ' ಮೊಸರಿಗೆ ಗುಡ್-ಬೈ ಹೇಳಿ!
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಯೋಗರ್ಟ್' (Flavored Yogurt) ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಮೊಸರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಶತ್ರು! ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ.. ಅದುವೇ ಬೆಸ್ಟ್!
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮೊಸರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ (Low-fat) ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ತುಂಬಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ!
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ: ಮೊಸರನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಮೊಸರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೂಂದಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಕೈಬಿಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯ: ಯಾವುದೂ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಂಬುದು ಹೆದರಬೇಕಾದ ರೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದ 'ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ'. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮೊಸರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಣತನ!
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ!
