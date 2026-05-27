How to grow Grapes: ಮನೆಯ ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು! ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ!
How to grow grapes in home from seed: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾ? ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬೇಡ!
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟವಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಟೇಬಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್' ಅಥವಾ 'ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ'ಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡವನ್ನು ತಂದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕನಿಷ್ಠ 16-20 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು, ಬಿಸಿಲು
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡವು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 40% ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, 30% ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, 20% ಮರಳು ಮತ್ತು 10% ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಜાળಿ, ತಂತಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿ ರೇಲಿಂಗ್ನ ಆಸರೆ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 20-25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಸಿಹಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಹ್ಯಾಕ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಹೂ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಟ್ರಿಕ್
ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ನೀರುಣಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. (ಆದರೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ).
ಹಾಲು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಣ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 1 ಭಾಗ ಹಾಲು ಮತ್ತು 4 ಭಾಗ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು.
