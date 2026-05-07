ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ: ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬಿತ್ತು!
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 'ಮನೆ' ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ…
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' (Bigg Boss) ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 'ಮನೆ' ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್ ಹರಿತೇಜಾ.
ಹರಿತೇಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಮಾತು, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಮನೆಮಾತಾದವರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. "ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ!" - ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್: ಭಯಾನಕವಾದರೂ ಮಧುರ!
ಹರಿತೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಶೋನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ ಈಗಿನಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದ ಲೋನಾವಾಲಾದ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು. "ಆಗಿನ ದಿನಗಳೇ ಬೇರೆ, ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಹುಲಿಗಳ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದವು! ಅದೆಲ್ಲಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸದಂತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಂಗಾರದಂತಹ ನೆನಪು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹರಿತೇಜಾ.
ಸೀಸನ್ 8 ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು!
ಸರಿ, ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ 'ಸೀಸನ್ 8'ರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿತೇಜಾ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
"ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಹೊರಬಂದಾಗ ಜನರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ (Depression) ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹರಿತೇಜಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಗಿಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್!
ಇಂದು ಹರಿತೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. "ಮನರಂಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಅಂದು ನಾನು ಗೆದ್ದ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ, ಇಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
