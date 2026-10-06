ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ!
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅವು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆರು ತರಕಾರಿಗಳು
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು 'ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್' (GI) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಇರುವ ತರಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿದ ಆಹಾರ. ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಹೊಂದಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬ್ರೊಕೋಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಬ್ರೊಕೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಬ್ರೊಕೋಲಿ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.