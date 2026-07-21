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- ಲಟ್ಟಣಿಗೆ-ಮಣೆ ಇರುವುದು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ-ಮಣೆ ಇರುವುದು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Smart kitchen management tips: ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆ ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ! ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಉಳಿಸುವ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಆ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿವೆ ಆ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 'ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್' ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುವ ಆ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆಯ 5 ಅದ್ಭುತ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆಯ 5 ಅದ್ಭುತ ಉಪಯೋಗಗಳು
1. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್
ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಣೆಯನ್ನೇ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಲು
2. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಲು
ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆಯ ಪುಡಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
3. ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕಾರ
3. ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕಾರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಅಥವಾ ಕುಕೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
4. ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಲು
4. ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಲು
ಟೀ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಬೇಕಾದಾಗ ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಣೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
5. ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲು
5. ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲು
ಆಲೂ ಪರಾಠದಂತಹ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೂರಣ (Stuffing) ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡಲು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಮಣೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ (Maintenance Tip)
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ (Maintenance Tip)
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ (Wooden), ಅದನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮರ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
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