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- ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಎಣ್ಣೆ,ಬತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ದೀಪ ಆರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಯಾವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಎಣ್ಣೆ,ಬತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ದೀಪ ಆರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಯಾವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾ?
Puja lamp meaning: ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪ ದಿಢೀರನೆ ಆರಿ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪವು ದಿಢೀರನೆ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ದೀಪವು ಆರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು, ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೀಪವು ಪದೇ ಪದೇ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡದೆ ದೈವಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಕುಲದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ: ದೀಪ ಪದೇ ಪದೇ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಮಂತ್ರ ಜಪ: ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕು ಅಥವಾ ಅಶುಭದ ಭಯವಿದ್ದರೆ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ದಾನ ಧರ್ಮ: ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂಡಿತರ ಸಲಹೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.