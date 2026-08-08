ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆ; 5 ರಾಶಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಶನಿ ದೇವ
ಶನಿ ದೇವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ತಡ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕರ್ಮ ಫಲ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹವೆಂದೂ ಶನಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒತ್ತಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲ" ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಅನುಭವವೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾಲವೂ ಇದಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸದವರೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.