ದ್ವಿರ್ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ; 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಮಂಗಳ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದ್ವಿರ್ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ 'ದ್ವಿರ್ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ದ್ವಿರ್ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.59ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳವು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.\
ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿರ್ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ತಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನದೇ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಐಟಿ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.