ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ರಾಶಿ ಯಾವುದು? ಇವರ ಮುಂದೆ ಗಂಡಂದಿರು ಟುಸ್ ಪಟಾಕಿ
ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದೇ ದರ್ಬಾರು. ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಇವರು, ಗಂಡನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಡನನ್ನೇ ಆಳುವ ಆ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಗಂಡನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಡುವ 6 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು!
1. ಮೇಷ (Aries) - ದಿಟ್ಟ ರಾಣಿ
ಸಿಂಹ (Leo) - ಗಂಭೀರ ನಾಯಕಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) - ನಿಗೂಢ ಚಂಡಮಾರುತ
ಮಕರ (Capricorn) - ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಖರ
ಮಿಥುನ (Gemini) - ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ
ಬುಧನ ಕಾರಕತ್ವ ಪಡೆದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಾತಿನ ಚತುರರು. ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮಾತಿನಿಂದ ಗಂಡನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಇವರ ಮಾತಿನ ಬಲವೇ ಗಂಡನನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಕು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
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ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) - ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ
ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರು. ಆದರೆ, ಗಂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಕೋಪದ ತುತ್ತತುದಿಗೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೋಪ ಜೋರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕೋಪ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
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