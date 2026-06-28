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- ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
29 June To 5 July 2026 Weekly Lucky Horoscope ಜೂನ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರ ಸಂತೋಷದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಯುವಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಳುಗಿರಬಹುದು, ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.