ಅಪರೂಪದ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು!
ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಶುಭ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
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