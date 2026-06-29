ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿಯುಂಟು ಮರುಜನ್ಮದ ಸುಳಿವು; ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರುಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವು ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಂಗಳನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 9 (ದಿನಾಂಕಗಳು: 9, 18, 27)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, 9 ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು. ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮಂಗಳನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಆತ್ಮವು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಅವರು ಮರುಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೇತುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (ದಿನಾಂಕಗಳು: 7, 16, 25)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಜ್ಞಾನಕಾರಕನಾದ ಕೇತು. ಕೇತುವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮವಾಗಬಹುದು.
ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅಥವಾ 9 ಬರುವವರು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅಥವಾ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಮರುಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 12-05-1990 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ:
- ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು.
- 1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27
- 2 + 7 = 9
ಇವರ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ 7 ಅಥವಾ 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವರು ಕೂಡ ಮರುಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (Master Numbers: 11, 22)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ. 11 ಮತ್ತು 22ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಅವತರಿಸಿದವರು. ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇವರ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
- 11ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 22ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮರುಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ
ಮರುಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೈವದ ಇಚ್ಛೆಯೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ್ಮವೇ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಷ್ಟೇ, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೂ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಜನ್ಮಸಾಗರವನ್ನು ಈಜಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ತತ್ವ.
ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅನಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮರುಜನ್ಮವೆಂಬ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.