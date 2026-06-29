ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಶಾಟ್; ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ!
ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹಣ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಾಗದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
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Image Credit : Chatgpt
ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ದೇವ ಕೇವಲ ದಂಡನೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ. ಶಿಸ್ತು, ಕರ್ತವ್ಯ, ಶ್ರಮದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗ್ರಹವೇ ಶನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಲ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣ, ಪದೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Chat gpt
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ, ಆತ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಜಾತಕವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ 7ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರು-ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ದೇವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಳಿತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನವು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಧನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉತ್ತಮ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಶಸ್ಸು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಫಲಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ.
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ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ (ಲಗ್ನ) ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಂತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : chatgpt
ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವೃದ್ಧರು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
- ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು, ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ಮೇಷ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದರೂ, ಆತ ನೀಡುವ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯು ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಾಂಶ.
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