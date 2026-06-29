ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 4 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಮಹಿಳೆಯರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ದೇಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ (Estrogen) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಲಾಭ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು (XX) ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು X ಮತ್ತು ಒಂದು Y (XY) ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯು ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷರು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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