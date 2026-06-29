ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೇಖೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಬೇಗ
Short life line in hand early death myth or truth ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ರೇಖೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ರೇಖೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೀರಾ?
ಜೀವನ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?
ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರೇಖೆ (Life Line) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅನೇಕರು ಜೀವನ ರೇಖೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವನ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನ ರೇಖೆಯು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರುಬೆರಳಿನ ನಡುವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನ ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯವೇ?
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೇಖೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಜೀವನ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಜೀವನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಮನಸ್ಸಿನ ರೇಖೆ (Head Line)
ಹೃದಯ ರೇಖೆ (Heart Line)
ವಿಧಿ ರೇಖೆ (Fate Line)
ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ (Sun Line)
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನ ರೇಖೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ರೇಖೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ:
ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳು
ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.