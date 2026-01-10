ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ತನಕ.. ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳಿವು, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Signs of Bad Omens: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸುಖ, ದುಃಖ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಸಹಜ. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿನ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮುಂಬರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮುಂದೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಯಾವುವು?
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಶಕುನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗೊಣಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಒಡೆಯುವುದು, ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಕುಂಕುಮ ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಪ ಆರುವುದು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಶಕುನಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಶುಭ ಶಕುನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಕಾಗೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣದ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆಯುವುದು, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದು ಸಹ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ಕಣ್ಣು ಅದರುವುದು
ಪುರುಷರ ಎಡಗಣ್ಣು ಅದುರಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಅದುರಿದರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಮರಗಳು ಒಣಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಡೆಯುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ಶಕುನಗಳಾಗಿವೆ.
ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗುವುದು
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಯುವುದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ದೀಪ ಪದೇ ಪದೇ ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇಂತಹ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಗೋಮೂತ್ರ, ಅರಿಶಿನ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ನದಿ ನೀರು, ತುಳಸಿ ನೀರು, ಬೇಲ್ ಎಲೆ ನೀರು, ಪವಿತ್ರ ಬೂದಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಶಕುನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.