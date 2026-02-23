ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಇಂದಿನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಗ್ರಹಗಳ ಮಿಲನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟ
Napancham yog 2026 february 23 bring success wealth ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ-ಗುರು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ನವಪಂಚಮ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01:29 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಸ್ವ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.