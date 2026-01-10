- Home
ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ
Speak Ill Of The Dead: ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಶುಭ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮೃತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು, ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರಲಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿರಲಿ, ದೇಶ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತು
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಬಾರದು
ಸತ್ತವರು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅವಮಾನ, ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ನಾವು ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.