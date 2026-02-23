- Home
- ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:27 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 23 february 2026 Monday ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:27 ಕ್ಕೆ , ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಯಶಸ್ವಿ
ಮಿಥುನ - ಯುವಜನರು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:- ಚಿಂತನಶೀಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ – ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಮ್ಮದಿ
ಧನು ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಮವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.