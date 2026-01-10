Best Days to Cut Nails: ಈ ದಿನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರದು
When to Cut Nails: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು?, ಯಾವ ದಿನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು? ಎಂದು ಹಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಭಾನುವಾರ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶಕುನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಆತ್ಮ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮಂಗಳವಾರ
ಮಂಗಳವಾರ ರಾಮನ ಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮುರುಗನ್ ದೇವರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಾರ
ಗುರುವಾರವನ್ನು ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶನಿವಾರ
ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿವಾರ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು?
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳು ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಉಪವಾಸದ ದಿನದಂದು ಬಂದರೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.