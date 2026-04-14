- Home
- Astrology
- Festivals
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೇ 1 ರಿಂದ ಈ ದರ್ಶನಗಳು ರದ್ದು!
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಜನದಟ್ಟಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ದರ್ಶನ ನಿಯಮಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಶ್, ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ
ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಗಳು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಟೋಕನ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ?
ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಸರ್ವದರ್ಶನ (SSD) ಟೋಕನ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಟೋಕನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು, ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದು ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಧಾನ
ವಿವಿಧ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಟಿಟಿಡಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 70–80 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10–15 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಟಿಟಿಡಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ದರ್ಶನ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
