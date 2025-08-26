ತಿರುಮಲದ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ತಿರುಮಲೆ ಉಚಿತ ಬಸ್
ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲೆ ನಡುವಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊನಕಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘೋಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವುದು.
ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಾರ್ಷಿಕ 25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.23 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.1960 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ
ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 298 ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 64 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ದಿನನಿತ್ಯ 1160 ಬಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 45,000 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 35% ಜನರು, ಅಂದರೆ 13,500 ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರು.
ಉಚಿತ APSRTC ಬಸ್
ಆರ್ಟಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ 7,000 ಆಂಧ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 23 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ, ಟಿಟಿಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ
ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೆ 24 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ದರ ರೂ.90. ಹೋಗಿ ಬರಲು ಒಟ್ಟು ರೂ.180 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಗುವವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.