ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾವುಕ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ 17ರಿಂದ ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾವುಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ… ‘ನಾನಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಶ್ರೀಜಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾದಾಗ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ.’
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಒಳಿತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ?
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಇವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೋಪ, ಒತ್ತಡ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ Gen Z ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ #PremanandMaharaj ಮತ್ತು #RadheRadhe ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಇರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏನು?
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಳೆದ ಮೇ 17ರಿಂದ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯೂ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.