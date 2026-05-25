ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನೇರ ಕನೆಕ್ಷನ್… ಬೇಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್!
Date of Birth: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆಯೇ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಜನರು ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪೂಜೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಇಂದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಯಾವ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ
ಮೂಲಾಂಕ 2 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಾಂಕ 7ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮೂಲಾಂಕ 7 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯೂ ಕೇಳದೆಯೇ ಈಡೇರುತ್ತದೆ
ಮೂಲಾಂಕ 9ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈ ಜನರು ಕೇಳದೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.