ವಿಶೇಷ ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಧನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಮನೆಯತ್ತ ಅದರ ಚಲನೆಯು, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಲಿದೆ.
ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಲವು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಒಂದು ಅರಮನೆಯಂತೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಈ 'ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಧನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ, ದಿಢೀರ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ. ಈ ಧನಯೋಗದ ಫಲದಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತೀರುವ ಸಮಯವಿದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೂರ್ಯನ ದೃಢ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ (Hike) ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ ಮಾಳಿಗೈ ಧನಯೋಗದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಿರಿ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.
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