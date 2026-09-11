ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಇಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಸುಕ್ಕು ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಎಣ್ಣೆಯ 2 ಹನಿ ಸಾಕು
Almond oil for face: ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ, ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ಹನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಲು (ಡ್ರೈ ಆಗಲು) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ (Almond Oil) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮುಖವನ್ನು ಸದಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ
ಮುಖವನ್ನು ಸದಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿ, ನಿಸ್ತೇಜ ಮತ್ತು ಜೀವಕಳೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು (Lightweight) ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಸದಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ (ತೇವಾಂಶದಿಂದ) ಇಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ
ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ
ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ 'ಇ', ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು (Fatty Acids) ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಚರ್ಮವನ್ನು ನುಣುಪಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯವರೂ ಬಳಸಬಹುದು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯವರೂ ಬಳಸಬಹುದು
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು (Dark Circles) ಅಥವಾ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆ (Sensitive Skin) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ
ತ್ವಚೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ
ಮುಖದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ 'ಇ' ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೆರೆಗಳನ್ನು (Fine lines) ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು (Wrinkles) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆಯು ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ತ್ವಚೆಯು ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ (Rough skin), ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಗೆ ಕೇವಲ 2 ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯು ಸದಾ ಅರಳಿದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
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