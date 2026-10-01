ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹರಳುಗಳನ್ನು (ಸ್ಟೋನ್ಸ್) ಹೊಂದಿರುವ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಕೈಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಈ ಬಳೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
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