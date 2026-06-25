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- Gold Earrings: 2-4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್
Gold Earrings: 2-4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್
Daily wear gold earrings: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 2 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 2 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಲಿ ಓಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಆರಾಮದಾಯಕ. ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು, ಪೂಜೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ನೀವೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಮಾಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್
ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್
ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕಟಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ತೂಕ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಹೂಪ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ದುಂಡಗಿನ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಓಲೆಯ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲಿ
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲಿ
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಸರಳವಾದ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಈ ಓಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್
ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರವಾದ ಆಭರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಹೂಪ್ ಬಾಲಿ
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಲಟ್ಕನ್ ಬಾಲಿ
ಬಾಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬಾಲಿ ಇಯರಿಂಗ್
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